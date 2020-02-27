Что грозит экс-жене экс-омбудсмена из Челябинска за побег с детьми в Москву

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:51:03+03:00

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Новость о том, что Мария Шарпилова, экс-жена бывшего чиновника скрылась с детьми в столице, не удивила ее бывшего адвоката Галину Маханькову:

— Мы с самого начала предлагали бывшему супругу обсудить все проблемы мирно, но нам отказали. Непонимание между бывшими мужем и женой достигло такого накала, что поступка Марии стоило ждать. В разлуке с детьми она очень страдала.

По словам Галины Маханьковой, за несоблюдение судебного решения о графике общения с детьми Шарпилову могут привлечь к административной ответственности, ведь решение суда Челябинской области о графике общения с детьми не отменено. Размер штрафа — до пяти тысяч рублей. И штрафы эти, как подчеркнула Галина Маханькова, могут выписываться бесконечно.

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова встречалась с Шарпиловой в середине февраля. Она полагает, что побег Марии с детьми в Москву — следствие несовершенной судебной системы, когда ее материнские права были грубо нарушены. Мухометьярова желает, чтобы бывшие супруги нашли в себе силы воспитывать детей, уважая друг друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU