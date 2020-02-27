2020-02-27T12:51:03+03:00
Общество

Что грозит экс-жене экс-омбудсмена из Челябинска за побег с детьми в Москву

Молодая женщина не вернула сына и дочь с очередного свидания
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Мария Шарпилова скрылась с двумя детьми в Москве.Мария Шарпилова скрылась с двумя детьми в Москве.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Новость о том, что Мария Шарпилова, экс-жена бывшего чиновника скрылась с детьми в столице, не удивила ее бывшего адвоката Галину Маханькову:

— Мы с самого начала предлагали бывшему супругу обсудить все проблемы мирно, но нам отказали. Непонимание между бывшими мужем и женой достигло такого накала, что поступка Марии стоило ждать. В разлуке с детьми она очень страдала.

По словам Галины Маханьковой, за несоблюдение судебного решения о графике общения с детьми Шарпилову могут привлечь к административной ответственности, ведь решение суда Челябинской области о графике общения с детьми не отменено. Размер штрафа — до пяти тысяч рублей. И штрафы эти, как подчеркнула Галина Маханькова, могут выписываться бесконечно.

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова встречалась с Шарпиловой в середине февраля. Она полагает, что побег Марии с детьми в Москву — следствие несовершенной судебной системы, когда ее материнские права были грубо нарушены. Мухометьярова желает, чтобы бывшие супруги нашли в себе силы воспитывать детей, уважая друг друга.

Читайте также:

«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова. Решение принято единогласно (подробнее).

Экс-жена челябинского омбудсмена Антона Шарпилова скрылась с детьми в Москве. Об этом журналисту КП-Челябинск рассказала сама Мария Шарпилова (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк в Челябинске подвел итоги работы в 2019 году
Андрей Косилов не согласен с иском на 13 млн рублей от пострадавших в ДТП с его «Лексусом»
Нужна одна победа: 27 февраля «Трактор» в южноуральском дерби сразится с «Металлургом»
Что грозит экс-жене экс-омбудсмена из Челябинска за побег с детьми в Москву
Бизнес-омбудсмен Борис Титов высоко оценил меры поддержки южноуральских предпринимателей
Родные готовы заплатить миллион за информацию о пропавшем Семене Тютюеве из Челябинска
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
На экологические проблемы в Челябинске обратили внимание активисты Greenpeace
Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ
«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова
«Ваш сосед болен»: жителей Челябинска пугают корью
Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба
Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске
Из карантинного пункта в Челябинске отпустили четырех китайцев
В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега
Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада