Нужна одна победа: 27 февраля «Трактор» в южноуральском дерби сразится с «Металлургом»
В регулярном чемпионате КХЛ черно-белым осталось провести одну встречу. Последний матч «Трактор» сыграет со своим географическим соседом — магнитогорским «Металлургом».
Напомним, челябинцы в этом сезоне не сумели попасть в восьмерку сильнейших и бороться в плей-офф за Кубок Гагарина. Команда перед заключительным туром занимает последнюю 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Отставание от идущего строчкой выше «Адмирала» два очка.
По победам, одержанным в основное время, у «Трактора» преимущества, и по регламенту, сегодняшняя победа над магнитогорским «Металлургом» позволит черно-белым обойти Владивосток и не стать лузером на Востоке (по дополнительным показателям).
В этом сезоне Челябинск и Магнитогорск уже сыграли три матча. Пока две победы у «Трактора», одна — у «Металлурга». 28 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор». «Трактор» — «Металлург». Начало в 19.00.
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