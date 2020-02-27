2020-02-27T15:44:10+03:00
Общество

«Тот, кого нельзя называть»: бывший челябинский омбудсмен запретил журналистам публиковать его имя

Журналистам КП-Челябинск пришло странное письмо
Ирина Фадюшина
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Письмо разослали после заседания ЗСОПисьмо разослали после заседания ЗСОФото: Михаил ФРОЛОВ
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После того, как депутаты Заксобрания Челябинской области отправили в отставку уполномоченного по правам человека, в редакцию КП-Челябинск пришло письмо, составленное якобы от имени экс-омбудсмена. В сообщении, где указано его ФИО, адрес по прописке и мобильный телефон, говорится, что он не дает согласия на публикацию своего имени и распространение сведений о своей личной жизни.

Ссылаясь на Конституцию, экс-госслужащий, который забрал детей у своей бывшей жены, заявляет, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Письмо пришло с электронной почты, которая называется «Антоха Старый».

Отметим, что экс-уполномоченный открыто разговаривал с журналистами в коридоре суда и даже ходил на интервью в СМИ.

В своем письме он запрещает публиковать не только свое имя, но и детей, а также гражданской жены.

Его бывшая жена, которая сегодня сделала эксклюзивное заявление КП-Челябинск, никаких запретов не давала.

— Я была за ним замужем — это моя фамилия, — прокомментировала ситуацию Мария Шарпилова.

Письмо экс-уполномоченного тут же разлетелось по Telegram-каналам. Некоторые авторы даже не стали замазывать персональные данные.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Гаврюшкин, юрист:

Не всякие упоминание будет являться нарушением Конституции и Закона о персональных данных. Не надо забывать, что он — публичная личность и некоторые моменты невозможно запрещать, например, фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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