Сбербанк в Челябинске подвел итоги работы в 2019 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:01:17+03:00

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Реально ли пользоваться услугами банка там, где банка нет, получить ипотеку под 1% годовых и как новые технологии могут облегчить жизнь и бизнес, рассказал редакторам ведущих СМИ управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

По словам Дениса Чугунова, в 2019 году Сбербанк вновь улучшил бизнес-показатели. Объем привлеченных средств составил 243,3 млрд. рублей. Из них вкладов населения — 157 млрд. рублей, средства юридических лиц и предпринимателей — 86,3 млрд. рублей. Банк показал уверенный рост кредитного портфеля, общий объем которого составил 238,6 млрд рублей, из них 130 млрд рублей — кредиты, предоставленные населению. Более 56 млрд рублей было выдано южноуральцам в 2019 году, что на 12% больше, чем в прошлом.

Благодаря тому, что банку удалось сократить срок одобрения жилищных кредитов до нескольких часов, а также возможности получить одобрение без документов о доходах и небывалым до настоящего времени ставкам, значительную долю в портфеле займов занимает ипотечное кредитование: за год выдано 15 тысяч жилищных кредитов на сумму 20,2 млрд. рублей.

Кроме того, на днях выдан первый в истории Челябинского отделения Сбербанка кредит по программе «Семейная ипотека» под 1% годовых. Это комплексное предложение банка, по которому уменьшение ставки регулирует застройщик, перераспределяя часть скидки по своему кредиту в пользу покупателя. Покупатель, в свою очередь, может выбрать одну из двух схем получения дисконта: либо единую скидку на весь срок кредита, либо только на стадии строительства. Для девелоперов это может стать новым инструментом стимулирования продаж и возможностью экономить за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита на строительство.

Одним из основных приоритетов банка в работе с населением стало повышение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сбербанк в Челябинской области запустил проект по развитию сети банковских платежных агентов в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. В этих точках владельцы карт Visa и Mastercard любых банков могут снять наличные в магазинах, совершив минимальную покупку. Сервис доступен в 53 населенных пунктах Южного Урала. Кассир магазина вводит на терминале общую сумму покупки с учетом снятия наличности, а владелец карты подтверждает операцию пин-кодом. За одну покупку можно снять до пяти тысяч рублей.

Параллельно для жителей этих сел Сбербанк запустил услугу «Плати QR». Это сервис приема платежей ЖКХ через терминалы. Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, владельцы карт предъявляют кассиру квитанцию, сотрудник магазина сканирует QR-код, размещенный на ней. При этом кассиру не придется вносить данные вручную, а значит, операция не будет занимать много времени. После ее проведения распечатывается специальный кассовый чек об оплате ЖКХ.

— Дефицит банковских услуг в сельских малых и удаленных населенных пунктах, действительно, есть. Именно поэтому у нас нет сомнений, что эти услуги будут востребованы, — говорит управляющий Челябинским отделением Денис Чугунов. — Вместе с тем, эти сервисы в полной мере отвечают общей государственной стратегии по повышению доступности финансовых продуктов для населения.

Что касается кредитования юридических лиц, то основное влияние на рост портфеля оказало финансирование строительных объектов (+64% к результату 2018 года), кредитование малого и микро бизнеса (+25,4%) и сельхозпроизводителей (+17,6%). В том числе 4,4% в общем портфеле кредитования корпоративных клиентов составили займы, выданные под плавающую ставку — это новый продукт Сбербанка, по которому проценты привязаны к различным рыночным ставкам. При плавно снижающейся ключевой ставке это выгодный продукт для решения краткосрочных задач бизнеса.

При этом более 40 кредитов крупным предприятиям Челябинской области одобрил искусственный интеллект. Система на основе машинного обучения принимает решение о выдаче средств менее, чем за семь минут. В таком экспресс-режиме предприятие может получить займ на сумму до двух миллиардов рублей.

Банк активно внедряет новые прогрессивные технологии, которые делают более комфортной городскую среду. Так, в 2019 году в Челябинской области была успешно запущена услуга безналичной оплаты проезда в транспорте. За год сервис стал доступен более, чем на 900 бортах

— В целом все изменения и достижения банка за последнее время подчинены двум главным целям: оставаться лучшим банком для населения и перейти от традиционной финансовой организации к новой модели бизнеса, которую называют экосистемой Сбербанка, — отметил Денис Чугунов. — На сегодняшний день она объединяет порядка 30 компаний, предоставляющих сервисы и услуги по разным направлениям: электронная коммерция, медицина, телекоммуникации, облачные технологии, идентификация, сервисы для оптимизации бизнес-процессов, недвижимость. Например, медицинский сервис DocDoc поможет за считанные секунды найти нужного врача и получить дистанционную консультацию через простое мобильное приложение. Онлайн-кинотеатр Okko дает возможность смотреть отечественные и зарубежные фильмы и сериалы. Причем, доступ к контенту можно организовать на любом устройстве. Совсем недавно мы в числе прочих услуг начали предлагать услуги связи. Все это благодаря собственному мобильному оператору СберМобайл, обладающему полумиллионной абонентской базой в пятидесяти пяти субъектах России. Многие наши клиенты уже давно оценили удобство сервиса DomClick — онлайн-площадки для решения любых вопросов по приобретению жилья. Такси «Ситимобил» уже ездит по улицам Челябинска. Вызвать автомобиль через наше удобное мобильное приложение стало возможным конце прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU