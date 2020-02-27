2020-02-27T14:36:18+03:00
Общество

Художница из Челябинской области нарисовала талисман Всероссийской переписи населения

Она изобразила Россию в виде сказочной птицы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Марина Колина представила Россию в виде птицы Феникс. Фото: strana2020.ruМарина Колина представила Россию в виде птицы Феникс. Фото: strana2020.ru
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Художница из Аши Марина Колина прошла отборочный этап конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Жительница Челябинской области представила феникса, символизирующего возрождение России к новой жизни, пишет «Южноуральская панорама».

На первом этапе отсеяли 90% эскизов. Работа победителя станет знаком переписи населения: ее будут использовать в просветительской компании и продавать в качестве сувениров. Художникам обещают 60 тыс. рублей и известность на всю страну.

Далее эскизы будут оценивать жюри: представители Росстата, «Комсомольской правды», ВШЭ и специалисты творческого направления. Результаты будут известны 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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