Момент убийства 17-летнего парня во время драки в Челябинске попал на видео

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:38:11+03:00

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Драка, которая стоила жизни 17-летнему студенту из Челябинска, произошла в ночь на 22 февраля.

Знакомые убитого рассказали, что их подруги отдыхали в одном из местных ресторанов, где к ним начала приставать группа пьяных мужчин. Чтобы спокойно уйти, девушки позвонили своим друзьям, среди которых был и убитый подросток. Разборки закончились потасовкой. Во время драки двое подростков получили ножевые ранения.

Один парень был ранен неглубоко, его спасла операция. Другой от полученной раны (нож попал в сердце) скончался.

Затеявшая потасовку компания успела скрыться до приезда полиции. И все же 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве парня, удалось задержать. Его арестовали.

Расследование дела взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Челябинске подростку попали ножом прямо в сердце.Видео: сообщество "Типичный Челябинск".

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ИСТОЧНИК KP.RU