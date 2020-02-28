«Не чистят — не нравится, чистят — опять не так»: снегопад поссорил жителей Челябинска
Челябинскую область засыпало снегом по колено. Тут же в соцсетях стали появляться жалобы на нечищенные дороги и тротуары.
— Полночь. Ни одна машина по уборке снега не проехала по Гагарина! Между прочим, центральной улице Ленинского района, — написал местный житель Олег Согрин в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК и выложил видеодоказательство.
Отметим, что в 7 часов утра улица Гагарина была почищена.
А вот другая проблема:
— Это ужасно! 26 февраля с 3 до 4 часов ночи под моими окнами работала спецтехника по уборке снега. Вы не подумайте, я не против чистоты в нашем городе. Меня возмутил шум в позднее время. Разве этот случай не подходит к закону о тишине? — написала Анастасия Легавко в паблике «Наш Челябинск» в ВК.
На это пользователи соцсети заметили, что всем угодить невозможно:
— Не чистят снег — не нравится. Чистят — тоже не так. Днем спецтехника мешает, так как создает пробки на дорогах. Ночью мешает спать.
Тут же разгорелись споры, когда и как надо убирать снег.
Одним не нравится, что ночью дороги не чистят. Другим - наоборот. Фото: кадры из видео Олега Сорина, vk.com/leninskiybro и Анастасии Легавко, vk.com/nashchelyabinsk
КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
— Техника в городе работает круглосуточно. Одномоментно по завершению снегопада выйти на все улицы города невозможно. Расчистка ведется по графику, преимущественно в непиковое время, в том числе ночью. Если есть жалобы, можно оставлять в круглосуточном режиме по номеру +7-951-771-7325. На номере установлен WhatsApp для приема сообщений с фото по конкретным проблемным участкам, — ответили в Администрации Челябинска.
А КАК У НИХ
В других городах Челябинской области — ситуация не лучше. Так в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК выложили видео, как школьник с трудом пробирается к подъезду, — сугробы ему по колено.
Такая же ситуация в Златоусте. Например, от ул. Карла Маркса, 18 до ул. Большая Закаменская тротуар был завален снегом так, что людям пришлось идти по проезжей части. Для машин дороги почистили, а про пешеходов забыли. Фото выложили в группе «ЧП Златоуст».
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ИСТОЧНИК KP.RU