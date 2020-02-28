В мэрии Челябинска опровергли слухи о стройке в бору

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:24:55+03:00

Челябинский бор по мнению экологов и общественников и так страдает от человека. Например, на этом снимке - свезенный под деревья грязный снег с улиц города. Фото: БЭФ "Моя планета".

Но участники публичных слушаний по вопросу перестройки гостиницы на территории «обкомовских дач» потребовали «убрать руки от леса»

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Надстройка еще одного этажа, снос старого здания пристроя и возведение на его месте нового здания в три этажа — планы властей города по гостинице, расположенной на территории «обковмовских дач» в бору.

На публичных слушаниях в Доме архитектора проектировщики свердловской компании «Доминанта» пытались обосновать участникам публичных слушаний проект перестройки.

Здание, построенное в 80-х, устарело, не отвечает нормам противопожарной безопасности, а ВИПов принимать надо. Тем более, грядут мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Благодаря перестройке площадь гостиницы вырастет на тысячу кв. м. Территория не входит в площадь особо охраняемой природной, потому ее статус менять не надо.

Но народ требовал «убрать руки от бора». Депутат Центрального района Роман Никитин заявил, что стройка уже идет: к «дачам» снует строительная техника.

Проект отправили на доработку.

Руководитель пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов в Телеграм-канале назвал оппонентов строительства шоуменами и псевдоэкологами.

— Никакой новой застройки, прокладки дорог, вырубки деревьев в бору не планируется. Точка, — заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU