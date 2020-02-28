Стало известно, как в Челябинске помогут многодетной маме, чью машину с ребенком увез эвакуатор
В приемной семье челябинки Елены Важениной подрастает пятеро детей. В феврале машину женщины эвакуировали на штрафстоянку. В автомобиле в это время спал полуторагодовалый ребенок. Его инспекторы ГИБДД не заметили. В авто ребенок провел полтора часа. К счастью, все закончилось хорошо.
Важенину оштрафовали за неправильную парковку. Социальные службы вели разговоры о постановке семьи на учет. Но в дело вмешалась первый замгубернатора Ирина Гехт. Она сообщила, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не должен забирать машину с ребенком. И подчеркнула, что власти помогут Елене в устройстве ребенка в сад.
В марте чиновники минсоцотношений соберутся на специальное совещание, чтобы определиться с мерами помощи семье Елены. Например, ей положен региональный маткапитал. С 1 января 2020 г. он вырос с 63,3 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Об этом Елене Важениной сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина на личном приеме. Многодетная семья благополучная. А места в детсаду у Важениных пока действительно нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU