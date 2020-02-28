В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:13:52+03:00

На М-5 и А-310 началась установка надземных пешеходных переходов

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Сезон дорожных работ в Челябинске стартовал. ФКУ Упрдор «Южный Урал» начата установка двух модульных пешеходных переходов (надземных) на федеральных трассах. Участки работ: у поселка Федоровка (трасса М-5) и у СНТ «Дзержинец» (Троицкий тракт, трасса А-310).

Как пояснили в пресс-службе «Упрдора», из-за монтажных работ вводится временное ограничение движения автотранспорта: снижение скорости, организация временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до получаса. Работы продлятся до 30 мая.

Схемы объезда утверждены. Автомобилистам нужно учитывать информацию при планировании времени в пути.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU