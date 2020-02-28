2020-02-28T10:13:52+03:00
Общество

В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс

На М-5 и А-310 началась установка надземных пешеходных переходов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Модульный пешеходный переход - это надземная конструкция. Фото: rosavtodor.ruМодульный пешеходный переход - это надземная конструкция. Фото: rosavtodor.ru
Изменить размер текста:

Сезон дорожных работ в Челябинске стартовал. ФКУ Упрдор «Южный Урал» начата установка двух модульных пешеходных переходов (надземных) на федеральных трассах. Участки работ: у поселка Федоровка (трасса М-5) и у СНТ «Дзержинец» (Троицкий тракт, трасса А-310).

Как пояснили в пресс-службе «Упрдора», из-за монтажных работ вводится временное ограничение движения автотранспорта: снижение скорости, организация временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до получаса. Работы продлятся до 30 мая.

Схемы объезда утверждены. Автомобилистам нужно учитывать информацию при планировании времени в пути.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске УФАС отвергнута жалоба по торгам на строительство школы
В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс
В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада
В Челябинске власти помогут вдовцу из Азербайджана оставить себе четырех детей
Стало известно, как в Челябинске помогут многодетной маме, чью машину с ребенком увез эвакуатор
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Челябинске активисты ОНФ просят наказать виновных в свалке снега у домов и воды
В мэрии Челябинска опровергли слухи о стройке в бору
«Не чистят — не нравится, чистят — опять не так»: снегопад поссорил жителей Челябинска
«Чтобы ездить в больницу и не быть обузой родителям»: жители Челябинской области собирают деньги на машину для инвалида
«Решила просто полежать»: жительница Челябинской области шокировала соцсети фотографией в гробу
В Челябинске пассажиры чуть не сгорели вместе с автобусом
Тренер челябинского «Трактора» рассказал, как команде удалось отскочить с последнего места
«Челябинск достоин большего»: Текслер провел итоги провального сезона «Трактора»
«Трактор» в дерби с «Металлургом» решил вопрос последнего места
«Вода лилась с крыши потоком»: девушка с ДЦП застряла в затопленной квартире в Челябинской области
16 героев: смелых жителей Челябинской области отметили на специальной карте
В Челябинской области могут повысить зарплаты
Школа в микрорайоне «Академ Риверсайд» может появиться позже обещанного строка
Вырубка отменяется: в Челябинске расторгли контракт по проектированию больницы в лесу
Пропавшего челябинца ищут с помощью специальных камер
Директора скандальной школы в Златоусте уволили
В Челябинске принят закон по поддержке молодых врачей
Гонками со стрельбой закончилась поездка бесправника по дорогам Челябинской области