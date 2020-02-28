В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс
Сезон дорожных работ в Челябинске стартовал. ФКУ Упрдор «Южный Урал» начата установка двух модульных пешеходных переходов (надземных) на федеральных трассах. Участки работ: у поселка Федоровка (трасса М-5) и у СНТ «Дзержинец» (Троицкий тракт, трасса А-310).
Как пояснили в пресс-службе «Упрдора», из-за монтажных работ вводится временное ограничение движения автотранспорта: снижение скорости, организация временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно до получаса. Работы продлятся до 30 мая.
Схемы объезда утверждены. Автомобилистам нужно учитывать информацию при планировании времени в пути.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU