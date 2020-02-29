Краевед Юрий Латышев объяснил, почему в Челябинске не надо проводить саммиты ШОС и БРИКС

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:49:17+03:00

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Известный южноуральский общественник и краевед Юрий Латышев высказал мнение о целесообразности переноса мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Он считает, что визиты деловых делегаций целесообразно перенести хотя бы на осень этого года. Слова общественника цитирует городской телеграм-канал «Челябушка».

— Челябинску фатально не везет! Почти год назад убрали губернатора-авантюриста, в память о котором остался скелет недостроенного конгресс-холла в историческом центре. Вскоре после этого основную часть саммитов ШОС и БРИКС перенесли в Санкт-Петербург. А в настоящее время под большим вопросом проведение и тех мероприятий саммитов, которые планировали все-таки организовать в Челябинске: форум по урбанизации, деловой форум, женский форум, спортивные игры и так далее. Беда пришла из одной из главных стран-участниц ШОС и БРИКС — Китая. Это коронавирусная инфекция, — говорит Юрий Латышев. — Еще в начале февраля юрист Лев Большаков призвал к отмене мероприятий саммитов в Челябинске. К концу февраля появилась информация о том, что о переносе и даже полной отмене задумались в Москве. Кроме открытия нового терминала в аэропорту, готовность остальной инфраструктуры города вызывает огромную озабоченность. И я думаю, что перенос с мая-июля, по меньшей мере, на осенний период будет очень разумным решением. Риск для жителей города и области большой, а польза от саммитов для Челябинска сомнительна.

Отметим, что точные даты проведения всех мероприятий в рамках саммитов до сих пор не определены. На сегодняшний день лишь известно, что 19 мая 2020 года в Челябинске состоится первый Форум глав регионов государств-членов ШОС.

ИСТОЧНИК KP.RU