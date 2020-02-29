Туристку из Челябинской области, которая прилетала из Рима, обследовали на коронавирус

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:42:05+03:00

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У жительницы поселка Роза, которая вернулась из Рима с температурой и насморком, не подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом сообщили в администрации Коркино.

Пока туристка остается в больнице. Напомним, ее отправили в ближайший бокс для инфицированных — в Еманжелинск. Пока у нее классические для гриппа и ОРВИ признаки.

Отметим, что Италия, наряду с Китаем, Южной Кореей и Ираном, попала в число стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Власти рекомендовали прекратить продажу туров и частично приостановили авиасообщение. Разбираемся, можно ли вернуть деньги.

СПРАВКА КП

По данным минздрава, на сегодняшний день в карантинном центре для граждан Китая находится 21 человек. Признаков коронавируса у них нет. Сall-центр продолжает работать в круглосуточном режиме по телефону: 8 (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU