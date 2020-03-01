Будут ли проверки в саунах Челябинска после трагедии в сауне Москвы, где погибли трое

1 Март 2020 2020-03-01T09:29:13+03:00

Сауна - это не только зона отдыха, но и зона опасности. Короткое замыкане вызовет пожар и...

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В пятницу, 28 февраля, в московской сауне утонули трое гостей. Там шумная компания отмечала день рождение. Кто высыпал сухой лед в воду для эффекта. Пошел «дым», как это бывает на концертах. В тесном помещении, где вентиляция не работает на полную мощность, чтобы сохранять тепло, стало нечем дышать. Люди падали в обморок, а трое в бассейне захлебнулись и умерли.

Мы обзвонили несколько челябинских саун с вопросами.

— У вас как часто проверяют вентиляцию?

— Точно не скажу, — ответила девушка по имени Анна в сауне на Потребительской, 1. — Но знаю, что этим занимается специальная служба и два-три раза в месяц они обследуют работу вытяжки. Проблем никогда у нас не было.

— А вы проверяете своих клиентов, чтобы они ничего не пронесли запрещенного в сауну?

— Проверять сумки мы не имеем право, — говорит администратор Ольга в сауне «Посейдон», — но мы всегда предупреждаем гостей, что нельзя проносить в сауну ряд запрещенных предметов. Это обязательный инструктаж по технике безопасности. Проблем с клиентами у нас никогда не было.

Также у сотрудников саун мы спросили, планируются ли какие-то проверки после случая в Москве.

— Нас и так проверят Роспотребнадзор и пожарные постоянно, — рассказал совладелец одной из саун Андрей. — В последние пять лет, когда ужесточились правила содержания саун, контроль стал намного строже, попробуй что-то нарушит, оштрафуют прилично. Пока о внеплановых проверках не предупреждали, но, думаю, они будут.

КСТАТИ

Пожаловаться на плохую работу саун можно прямо на сайте Роспотребнадзора >>

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ПРАВИЛА

В саунах должны поддерживаться строгие параметры микроклимата: в раздевалке температура воздуха 25-28 градусов, в мыльной — не ниже 25 градусов. А уборка в банях должна производиться в течение всего рабочего дня. Причем раз в неделю — генеральная и с дезинфекцией. Не реже раза в год будет чиститься и дезинфицироваться система вентиляции. В раздевалках и мыльных для сбора использованного белья и банных принадлежностей должны устанавливаться емкости с крышками. К ЧИТАТЕЛЯМ

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