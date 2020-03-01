Жители Челябинска возмущены: скользские тротуары испортили им выходные

1 Март 2020 2020-03-01T09:57:09+03:00

Остановка Поселок Бабушкина по ул. Братьев Кашириных. 1 марта, 9:00. Вышагиваешь из транспорта и палаешь на льду! Фото: Андрей СОКОЛОВ

Люди выкладывают на страничку мэра фото с буераками на остановках и во дворах [Куда еще жаловаться]

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Прощеное воскресенье. Народ спешит в кафедральный собор на ул. Каслинская, чтобы… Не, не спешит, а ползет. Перебирает ножками со скорость движения 1 см в секунду. Такого гололеда и не вспомнишь!

Ладно бы было скользко, так на тротуарах ледяные бугры. Журналист КП-Челябинск сам лично видел их не только у храма, но по ул. Братьев Кашириных (от Чайковского до «Ленты»), в квадрате Алого поля, на ул. Косарева. И так далее.

Все потому, что подрядчики и управляющие компании не справились со снегом, что шел пару дней. Теперь остановки и тротуары превратились в минные поля. Сломать ногу здесь проще простого.

Из-за машин парковку возле магазинов невозможно убрать! И она превращается в баррикады из льдаФото: Андрей СОКОЛОВ

Народ жалуется в Инстаграм Натальи Котовой. В отличии от мягкотелого арестанта Тефтелева, наш новый мэр славится своим жестким характером: нарушителям правил уборки улиц от нее всегда достается. Однако пока и у нее не получается справляться с нерасторопными подрядчиками. Не хотят они вовремя убирать.

— Какие меры будут приняты к тем, кто оставил челябинцев один на один с гололедом?

Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра после аппаратного совещания у главы города в 10 часов утра. Следите за нашими публикациями. И будьте осторожны!

Куда жаловаться на гололед в Челябинске?

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ИСТОЧНИК KP.RU