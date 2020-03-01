Новые дорогие остановки в Челябинске превратились в уголки позора

1 Март 2020 2020-03-01T10:42:57+03:00

Грязные лавки, разрисованные стелка и нелегальные объявления стали украшением остановочных павильонов, каждый из которых стоит 700 тысяч рублей

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Все началось еще при «мягкотелом арестанте» Тефтелеве. В бытность его мэрства город заставили зелеными остановками по 300 тыс. руб/штука.

Страшные перегородки на столбах с вывесками «Я люблю Челябинск» сразу не понравились горожанам и вызвали кучу критики.

Прежнее руководство мэрии развело руками, мол, а что такого, зато надежно: лавочки железные, никто их не сломает.

Но потом смекнули: кое-кто может на этом неплохо заработать. И объявили, что установят новые современные комплексы.

Рекламное место пусто не бывает. Такими плакатиками заклеяли все кругом!Фото: Андрей СОКОЛОВ

Провели конкурс за закрытыми дверями и выбрали эскизы. На вид — красиво. Но продвинутый урбанист Лев Владов сразу заметил кучу недостатков в конструкции. Пришел к тогдашнему главному архитектору Ющенко и предложил:

— Давайте переделаем эскиз, пока не поздно. Я помогу Вам это сделать бесплатно.

— Да пошел ты куда подальше, — наверное так подумал Ющенко. Но ответил так:

— Поздно, — и по его глазам пробежалась искорка хитрецы.

Вскоре по городу стали ставить новые комплексы. И так перестарались, что втыкали их посреди тротуара. А тут как раз Тефтелева и его последователя сдвинули с кресла мэра. Город возглавила волевая Наталья Котова. И пнула под зад Ющенко, а заодно и главного дорожника Алейникова, который врос в своей кабинет на 25 лет.

«Уличных художников», которы е портят стены и стекла, нужно ловить за руку и штрафовать. В этом должны помочь камеры наблюдения.Фото: Андрей СОКОЛОВ

Наталья Котова осмотрела новые остановки. И поручила со временем закрепить за каждой остановкой ответственных. Чтобы мыли и убирали. А пока же велела главам районов взять остановки под контроль.

Но главы забили на эту просьбу. И сегодня вы увидите, как дорогущие комплексы превращаются в уголки позора. Лавки покрыты толстым слоем пыли. Стены разрисованы. А в окошечки для рекламы насованы объявления о кредитах и залогах. В лучших традициях Челябинска эпохи «Тефтелевых куч»!

КОММЕНТАРИЙ

— В ближайшее время будут назначены ответственные за уборку остановочных комплексов. Возможно, часть возьмут на себя подрядчики, которые убирают тротуары, часть районы, — ответили нам в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU