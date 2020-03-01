В Магнитогорске стая собак кинулась на ребенка

1 Март 2020 2020-03-01T11:57:33+03:00

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В группе Черное и Белое. Магнитогорск появилась такая запись:

— Улица, Тимирязева, дом 40. Под конами бегают стаи собак! Наш ребенок ходил в магазин, они кинулись на него! Почему власти бездействуют? Ведь собаки размножаются. Кусают людей! Может в прокуратуре помогут разобраться? Куда писать?

Автор попросил администратора группы выложить свой пост анонимно, поэтому мы не смогли связаться с ним и узнать подробности. Но, судя по всему, с ребенком все в порядке, успел убежать.

Жаловаться в таком случае надо дежурном в районной и городской администрации. Можно позвонить в полицию, полиция обязана охранять покой граждан. А собаки представляют смертельную угрозу.

Лучше на пути бродячим псам не попадать. А если попали, то ни в коем случае не становится к ним спиной, а медленно отходить в сторону подъездов, машин, не делая резких движений. Можно сделать вид, что поднимаешь камень с дороги и замахнуться. Либо выставить впереди себя сумку, либо свою куртку, на случай, если собака бросится и вцепится.

Более подробные инструкции читайте здесь >>>

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ИСТОЧНИК KP.RU