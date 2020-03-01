В соцсетях Магнитогорска высмеяли хлеб с датой выпуска 31.02.20

1 Март 2020 2020-03-01T12:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Любят у нас люди розыгрыш и хайп. Найдут какое-нибудь фото с изображением какого-нибудь ЧП, сделанное в непонятном году где-нибудь в автономном республике N, и выложат его в соцсети с примечанием:

— Вы посмотрите, что творят под нашим носом!

А народ и рад подхватить приманку:

— Это власти во всем виноваты! Что делается?

И вот так под крики «Долой!» и в «Тюрьму!» постят фото, которое, как снежный ком собирает на себя крики рассерженной толпы.

Вчера в группе Черное и белое. Магнитогорск появился снимок. Женская рука держит хлеб с датой «31.02.20». И вот тут, под постом, дожны были начаться крики о том, что нас держат за дураков: впаривают тухлятину. Но не случилось. Кто-то внимательный нашел точно такой же снимок на просторах интернета. Только дата там стояла на год меньше: «31.02.19».

...такое же фото, но год здесь стоит 2019 -й. Либо фейк, либо на фабрике каждый год ошибаются.

Корреспондент КП-Челябинск присмотрелся внимательно к упаковке товара. Так вот, хлеб этот выпущен в Курске. А город Курск от Магнитогорска в 24 часах езды. Будет вам кто-то возить скоропорт в такую даль?

Кстати, журналист «Комсомолки» Ирина Карелина написала для вас большой материал о том, как отличить правду от фэйка в интернете. Читайте здесь >> И не дайте себя обмануть!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU