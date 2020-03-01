Под Копейском из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
В субботу, 29 февраля, к многоэтажке поселка Горняк под Копейском примчались пожарные. Валил дым из окна двухкомнатной квартиры на третьем этаже. Напуганные жители с детьми толпились на улице:
— У нас в квартирах еще старики остались, — испуганно говорили они пожарным.
Дверь злополучной квартиры открыть не удалось. И спасатели поднялись в горящую квартиру по лестнице. На балконе стоял еще человек, ожидая спасения.
В квартире нашли мужчину без сознания. Скорее всего, пожар случился из-за того, что он уснул с непотушенной сигаретой на диване.
— Мы эвакуировали его, передали врачам скорой помощи, — рассказали спасатели. — Параллельно мы помогали жильцам выходить из подъезда. Одна женщина была так сильно перепугалась, что боялась открывать нам. У нее дома было еще трое детей. Однако, ее уговорили открыть дверь и выйти на улицу.
Обошлось без жертв.
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ИСТОЧНИК KP.RU