В Челябинске трое детей оказались одни в горящей квартире

1 Март 2020 2020-03-01T13:30:23+03:00

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— У нас пожар, срочно приезжайте. В квартире: дети! Горит балкон на пятом этаже!

29 февраля дежурный принял это взволнованное сообщение.

Пожарные очень быстро потушили огонь. Который не успел с балкона перекинуться на квартиру.

— В квартире находилось трое детей одни без взрослых: 3, 6 и 10 лет. Мама была на работе. Дети обедали и увидели на балконе дым. Старшая сестра позвонила маме, потом взяла младших детей и вышла в подъезд.

Сотрудник отделения дознания выяснил, что причиной поджара мог стать брошенный с верхних этажей окурок. Это самая частая причина трагедии.

Помните:

— нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. Если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель.

— непотушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться.

— необходимо следить за тем, чтобы спички и сигареты не попадали в руки детям.

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, делайте это только в специально отведенных для этого местах.

Непогашенные сигареты и окурки, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут попасть на соседние балконы и в открытые окна квартир. Это может привести к трагическим последствиям!

Будьте осторожны с огнем! Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните по номерам «01», «101» или «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU