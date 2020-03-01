В День кота челябинский ветврач назвал интернетовскую публику «древними египтянами»

1 Март 2020 2020-03-01T14:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня знаменитый на всю страну Ай-болит из Челябинска разместил на своей страничке пост с симпатичным котом на руках:

— В интернете, как в Древнем Египте, пишут на стенах и поклоняются кошкам. Заходите, смейтесь, лайкайте и делитесь. Сегодня можно, ведь сегодня — День кошки!

Также Карен предложил челябинцам размещать фото своих котеек с хэштэгм #деньКошек. Нажемт человек на хэштэг и увидит кучу фоток с челябинскими котами. И станемт ему на душе хорошо. И замурлыкает в сердце радость )))

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Челябинске подружились коза Клеопатра и кот Цезарь

До этого каждый из парочки жил в приюте для животных изгоем [Подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU