2020-03-01T14:06:32+03:00
Общество

В День кота челябинский ветврач назвал интернетовскую публику «древними египтянами»

И предложил устроить флэшмоб в социальных сетях
Андрей СОКОЛОВ
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Карен Даллакян и его друг! Фото: Личная страничка доктора.Карен Даллакян и его друг! Фото: Личная страничка доктора.
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Сегодня знаменитый на всю страну Ай-болит из Челябинска разместил на своей страничке пост с симпатичным котом на руках:

— В интернете, как в Древнем Египте, пишут на стенах и поклоняются кошкам. Заходите, смейтесь, лайкайте и делитесь. Сегодня можно, ведь сегодня — День кошки!

Также Карен предложил челябинцам размещать фото своих котеек с хэштэгм #деньКошек. Нажемт человек на хэштэг и увидит кучу фоток с челябинскими котами. И станемт ему на душе хорошо. И замурлыкает в сердце радость )))

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ИСТОЧНИК KP.RU

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