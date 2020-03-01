В День кота челябинский ветврач назвал интернетовскую публику «древними египтянами»
Сегодня знаменитый на всю страну Ай-болит из Челябинска разместил на своей страничке пост с симпатичным котом на руках:
— В интернете, как в Древнем Египте, пишут на стенах и поклоняются кошкам. Заходите, смейтесь, лайкайте и делитесь. Сегодня можно, ведь сегодня — День кошки!
Также Карен предложил челябинцам размещать фото своих котеек с хэштэгм #деньКошек. Нажемт человек на хэштэг и увидит кучу фоток с челябинскими котами. И станемт ему на душе хорошо. И замурлыкает в сердце радость )))
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ИСТОЧНИК KP.RU