Известный челябинский журналист попал в серьезную аварию из-за неубранных дорог

1 Март 2020 2020-03-01T14:32:31+03:00

Он написал у себя в ФБ пост об этом ЧП

Изменить размер текста: A A

Роман Грачев много лет работал на радио Комсомольская правда. Сегодня он пишет книги, ведет Телеграмм-канал и блог на Ютубе. 27 февраля наш коллега оказался на краю гибели. О чем поведал своим подписчикам в социальных сетях.

Приводим отрывок из его поста:

Я, мученик Челябинска с большим стажем, мог серьезно покалечиться. Или даже погибнуть. И не только я, а еще и моя спутница. Город едва не лишился двух замечательных людей. А всему виной качество очистки дорог от снега.

Мы возвращались с рабочей встречи, ждали маршрутку на остановке у БД «Спиридонов» в районе 22.00 (возможность уехать из одного конца города в другой в вечернее время — отдельная песня). Водитель проезжавшего мимо 62-го сжалился над двумя замерзшими служителями Мельпомены.

Едем вдвоем в пустом салоне. На подъезде к площади Революции машина ненароком цепляет снежную кашу, ее заносит, она разворачивается и встает поперек дороги. Я ожидал удара. И дождался.

Сзади со всей дури в нас влетает другая маршрутка и сносит к чертям весь нос нашего автобуса. Это был ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ УДАР — от таких не выживают.

Но нам повезло, все живы и даже целы, включая водителя. Но дело именно в секундах: занесло бы на пару метров вперед — ударило бы прямо в нас.

От площади мы уезжали на такси. Разговорились с водителем, рассказали о своем приключении. Водитель говорил, что «весь город бьется», поминал недобрым словом Дубровского и Тефтелева и хвалил нынешнюю администрацию: мол получше вроде стало, дай бог, чтобы уже, наконец... А в заключении своего поста Роман Грачев призвал мэрию еще более тщательнее следить за уборкой снега. Шутка ли, люди чуть не погибли...

КОММЕНТАРИЙ

Артем Краснов, автоблогер:

— Вообще такое впечатление, что город не так и плохо чистят. Тут еще мастерство маршрутчиков не нужно за скобки выводить — те еще ездюки. Плюс резина «всесезонная» поди, считай, на летней гоняют. А очистить миллионник за полтора часа, очевидно, невозможно. В среду, 26 февраля, довольно много снегоуборочной техники видел — пешком шел вдоль Кашириных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU