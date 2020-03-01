Последователи Тарантино ищут в Челябинске девочку на главную роль

1 Март 2020 2020-03-01T14:41:32+03:00

Куда приходить и что это будет за проект

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Известный челябинский литературный деятель Роман Грачев ищет актрису для... В общем, дадим ему слово:

— Мы с командой единомышленников запускаем проект, аналогов которому в Челябинске не было. Подробности пока приходится держать в секрете (в этом смысле мы верные последователи Тарантино и Нолана), но, собственно, основные детали вы видите в объявлении.

Очень нужна обаятельная и артистичная не по годам девочка, которую ждет непростая, но очень интересная работа в кадре. Фильм в основном диалоговый, реплики несложные, но емкие. Партнеры на площадке — двое взрослых, мужчина и женщина. Съемки стартуют в марте в Челябинске.

Мы верим, что в нашем замечательном городе есть талантливые дети. Если вы знаете таких или знаете тех, кто знает таких — срочно откликнитесь (можно в личку)!

КУДА ПРИХОДИТЬ

Кастинг и видеопробы пройдут 2 марта с 16 до 18 часов в Санкт-Петербургской Школе Телевидения, БД Спиридонов, пр. Ленина, 21в, 2-й этаж (кодовые слова на входе — «Я на кастинг»).

ИСТОЧНИК KP.RU