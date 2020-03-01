Школьники пожаловались челябинскому губернатору : «Нас бьет учитель и заставляет работать»

1 Март 2020 2020-03-01T16:50:15+03:00

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В социальной сети ВК в группе «Алексей Текслер, помоги!» появился анонимный пост с призывом о помощи. Вот он:

Как видим, некто призывает защитить детей от грубого преподавателя, который заставляет их убирать школьную территорию, попрекает бесплатными обедами в школе, да еще и бьет!

Мы нашли в соцсетях школьников Ново-Соболевска Аргаяшского района и попросили их прокомментировать этот пост. Но ответа не получили.

— Так они боятся в открытую жаловаться, у нас же тут деревня, — написал житель этого села корреспонденту КП-Челябинск. — Я сам не знаю этого учителя, и не слышал, чтобы там били кого-то, но проверка не помешает.

Получить официальные комментарий мы не смогли: телефоны школы молчат.

Несмотря на то, что пост анонимный, в село отправится десант проверяющих: полиция, минобр и детский омбудсмен.

Про насилие в школах. Сергей Мардан.

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ИСТОЧНИК KP.RU