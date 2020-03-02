Житель Челябинской области нашел чужие документы с поддельным удостоверением сотрудника полиции

2 Март 2020 2020-03-02T06:25:25+03:00

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Елена Бугера из Магнитогорска обнаружила на улице папку с документами. В ней — паспорт автомобиля и корочки оперуполномоченного. Девушка сфотографировала их и выложила в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК с хештегом «бюро находок».

Хозяин пока не откликнулся. А вот подписчики паблика заметили кое-что интересное:

— Удостоверение-то игрушечное! — написали сразу несколько человек.

Они отметили, что сержант не может быть оперуполномоченным. Это офицерская должность. Кроме того, отсутствует печать МВД.

— Ксива левая, печать наборная. Походу чувак — из тех, кто пенсионерам на уши приседает. В любом случае, теперь будет интерес к нему. Ст. 288 УК РФ (»Присвоение полномочий должностного лица» — прим. автора), — написал в группе житель Магнитогорска Кирилл Владимирович. — Отнесите все это в райотдел полиции по месту находки. Пускай отрабатывают. Может статься, что личность, использовавшая фальшивое удостоверение, причастна к преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU