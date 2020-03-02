Футболист из Зауралья сбежал от жены по связанным простыням
Житель Кургана Руслан Верходанов удивил горожан. Мужчина связал веревку из простыней и по ней спустился с третьего этажа. Нет, в его квартире не было пожара и другого ЧП. Просто его закрыла дома жена. Чтобы не сбежал на футбол. Но очевидцы этого не знали и вызвали полицию. А потом еще и выложили фото в соцсети. Так что зауральцу пришлось объясняться не только перед людьми в погонах.
— Все, я дома, не переживайте, — пишет Руслан в группе «Инцидент Курган» в ВК. — Жена к пацанам не пускала. Закрыла меня, а сама свалила. Сейчас у меня проблемы с полицией. В отдел возили для показаний. Но уже все нормально. Хотел, конечно, после тренировки отдохнуть, а тут такое дело...
Вид сверху. Фото: Руслан Верходанов.
Оказалось, что Руслану срочно надо было на футбол: «парням обещал, подставлять — как-то не по-людски». Да не смотреть матч, а играть. Мужчина выложил фото, как это выглядело изнутри квартиры.
— Капец! А если бы упал?! — комментируют шокированные пользователи соцсети.
Такие трюки, несомненно, опасны для жизни.
Руслан связал веревку из простыней. Фото: Руслан Верходанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU