Футболист из Зауралья сбежал от жены по связанным простыням

2 Март 2020 2020-03-02T06:47:01+03:00

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Житель Кургана Руслан Верходанов удивил горожан. Мужчина связал веревку из простыней и по ней спустился с третьего этажа. Нет, в его квартире не было пожара и другого ЧП. Просто его закрыла дома жена. Чтобы не сбежал на футбол. Но очевидцы этого не знали и вызвали полицию. А потом еще и выложили фото в соцсети. Так что зауральцу пришлось объясняться не только перед людьми в погонах.

— Все, я дома, не переживайте, — пишет Руслан в группе «Инцидент Курган» в ВК. — Жена к пацанам не пускала. Закрыла меня, а сама свалила. Сейчас у меня проблемы с полицией. В отдел возили для показаний. Но уже все нормально. Хотел, конечно, после тренировки отдохнуть, а тут такое дело...

Вид сверху. Фото: Руслан Верходанов.

Оказалось, что Руслану срочно надо было на футбол: «парням обещал, подставлять — как-то не по-людски». Да не смотреть матч, а играть. Мужчина выложил фото, как это выглядело изнутри квартиры.

— Капец! А если бы упал?! — комментируют шокированные пользователи соцсети.

Такие трюки, несомненно, опасны для жизни.

Руслан связал веревку из простыней. Фото: Руслан Верходанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU