2020-03-02T06:41:49+03:00
Общество

Жители челябинского Академа пожаловались Котовой на плохую дорогу

Граждане записали видеообращение, буквально стоя в луже
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Примерно в таких условиях граждане записывали обращение. Фото: Николай Ольховский, vk.comПримерно в таких условиях граждане записывали обращение. Фото: Николай Ольховский, vk.com
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«Мы устали ходить по сугробам, грязи и лужам»: именно так жители челябинского микрорайона «Академ Riverside» обратились в своем видеообращении к мэру Наталье Котовой. Горожане просят завершить строительство дороги по улице Наркома Малышева.

Несмотря на то, что это въездная улица в микрорайон, по ней практически невозможно передвигаться. На дороге полно ям и луж. При этом, жителям микрорайона обещали достроить проезд еще шесть лет назад, однако работы не начались до сих пор. Проекта даже нет в планах на 2021 год.

Авторы обращения — инициативная группа жителей микрорайона просит организовать здесь временный пешеходный переход, который будет удобен для всех групп населения. Кроме того, граждане выступили с предложением доделать дорогу уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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