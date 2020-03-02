Жители челябинского Академа пожаловались Котовой на плохую дорогу

2 Март 2020 2020-03-02T06:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мы устали ходить по сугробам, грязи и лужам»: именно так жители челябинского микрорайона «Академ Riverside» обратились в своем видеообращении к мэру Наталье Котовой. Горожане просят завершить строительство дороги по улице Наркома Малышева.

Несмотря на то, что это въездная улица в микрорайон, по ней практически невозможно передвигаться. На дороге полно ям и луж. При этом, жителям микрорайона обещали достроить проезд еще шесть лет назад, однако работы не начались до сих пор. Проекта даже нет в планах на 2021 год.

Авторы обращения — инициативная группа жителей микрорайона просит организовать здесь временный пешеходный переход, который будет удобен для всех групп населения. Кроме того, граждане выступили с предложением доделать дорогу уже в 2020 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU