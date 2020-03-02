Жители челябинского Академа пожаловались Котовой на плохую дорогу
«Мы устали ходить по сугробам, грязи и лужам»: именно так жители челябинского микрорайона «Академ Riverside» обратились в своем видеообращении к мэру Наталье Котовой. Горожане просят завершить строительство дороги по улице Наркома Малышева.
Несмотря на то, что это въездная улица в микрорайон, по ней практически невозможно передвигаться. На дороге полно ям и луж. При этом, жителям микрорайона обещали достроить проезд еще шесть лет назад, однако работы не начались до сих пор. Проекта даже нет в планах на 2021 год.
Авторы обращения — инициативная группа жителей микрорайона просит организовать здесь временный пешеходный переход, который будет удобен для всех групп населения. Кроме того, граждане выступили с предложением доделать дорогу уже в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU