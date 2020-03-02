В городской больнице Миасса загорелся пищеблок

2 Март 2020 2020-03-02T07:07:26+03:00

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Пациенты третьей городской больницы Миасса встретили рабочую неделю с огоньком: 1 марта в медучреждении загорелся пищеблок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Причина возгорания банальная — короткое замыкание в электрощитке. Пожарные отметили, что при происшествии никто не пострадал — персонал пищеблока вовремя заметил задымление и вызвал экстренные службы.

В пресс-службе МЧС отметили, также отметили, что к горбольнице были претензии по безопасности. Еще в 2019 году во время проверки оказалось, что в медучреждении не работала пожарная сигнализация.

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ИСТОЧНИК KP.RU