2020-03-02T07:42:05+03:00
Общество

Жительница Челябинской области, которая сфотографировалась в гробу, прославилась в Интернете

Но все же решила подать в суд на тех, кто выложил ее снимок в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото живой женщины в гробу разместили в группе "ВКонтакте".Фото живой женщины в гробу разместили в группе "ВКонтакте".
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Фотография бизнес-леди из Златоуста наделала шуму. Женщина для интересного кадра легла в гроб. Да еще и с искусственными цветами в руках. Напомним, снимок опубликовали в группе «ЧП Златоуст» в ВК. Пользователи соцсети были в шоке:

— Живая в гробу?! Плохая примета! Совсем ума нет что ли?! — писали люди.

А женщина потребовала администратора паблика удалить немедленно фото, на котором изначально не закрыли ее лицо.

Алла — директор праздничного агентства в Златоусте. Она была в Москве и решила сходить в «Музей эмоций», где и стоял этот гроб — по задумке авторов экспозиции, кровать дракулы.

— В музее — несколько залов, каждый из которых посвящен конкретной эмоции. Гнев, страх, отвращение, радость и т.д. В зале с эмоцией страха и был тот предмет, фото в котором вызвало такую бурю эмоций у жителей Златоуста, — рассказывает Алла на своей странице в ВК. — Так вот что хочу сказать: он не настоящий. И никто не играл со смертью. Если задела чьи то чувства, прошу прощения абсолютно искренне. Спасибо всем, кто отнесся с юмором. Я живая, у меня все хорошо! И будет еще лучше, поверьте.

Этот пост был утром. А ближе к ночи Алла написала еще один. Ее страница в соцсети оказалась невероятно популярна.

— Вот это да! Кто бы мог подумать! Даже не знаю: то ли судиться, то ли благодарность выписать с занесением. Что посоветуете? — спрашивает она своих подписчиков, среди которых много новых. — Такого количества просмотров моих постов не было никогда. А все из-за безобидного фото. Звезда экрана, однако!

И все же Алла решила подать в суд на паблик, разместивший ее фото без разрешения. И обещала подробно рассказывать о том, как проходит судебное разбирательство, на своей страничке.

Пользователей соцсети разделились во мнениях. Кто-то поддержал женщину. Другие пишут: «Не хочешь чтоб твои фото разлетелись по интернету — не выкладывай их в общий доступ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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