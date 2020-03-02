2020-03-02T08:47:53+03:00
Общество

В Челябинске подрядчиков накажут за лед на тротуарах

В выходные горожане жаловались на плохую уборку
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова регулярно проверяет как идут работы. Фото: соцсетиНаталья Котова регулярно проверяет как идут работы. Фото: соцсети
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С вопроса качества уборки тротуаров в Центральном и Советском районах начала в понедельник, 2 марта, аппаратное совещание в мэрии Челябинска градоначальница Наталья Котова.

— Как у вас с уборкой тротуаров? — спросила она главу Советского района Вячеслава Макарова.

— Плохо, — честно сказал чиновник.

Котова учинила допрос подрядчику — компании «Стройтех». Она отвечает за чистоту дорог и тротуаров в Советском и Центральном районах.

Поднялся подрядчик. Заявил, что 20 человек работают круглосуточно. И абразивным материалом постоянно обрабатывают асфальт. Но перепад температур «утопил» подсыпку.

— Жители отдыхали, была Масленица, люди пошли гулять. А на тротуарах — лед. У вас выходной, что ли?

— Мы работали круглосуточно — 20 человек и техника, в том числе, на тротуарах.

— Вам один день, чтобы пересмотреть концепцию уборки в Центральном с Советском районах, — распорядилась мэр. — Жителям все равно на ваши объяснения. Зачем на контракт заходили?

Впрочем, претензии есть к содержанию тротуаров во всех районах города. Например, глава Центрального района Виктор Ереклинцев заявил, что 20 дворников на весь район очень мало. А во время дорожной революции многие тротуары заузили так, что даже малая уборочная техника не пройдет. Только дворник с лопатой.

— Штрафуйте за некачественную уборку, — дала поручение Котова своим замам.

Кроме того, мэр обещает проверить как очищают тротуары в районах. Наталья Котова организует выезды уже в ближайшее время.

Куда жаловаться на гололед в Челябинске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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