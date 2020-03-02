2020-03-02T09:15:17+03:00
Общество

В Челябинске определились с датой весенних субботников

Из-за интенсивного таяния снега генеральная уборка начнется раньше
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Пока речь идет только о городских организацияхПока речь идет только о городских организацияхФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 марта, в мэрии Челябинска рассказали, когда начнутся субботники. По словам начальника УЖКХ города Александра Астахова, субботники начнутся 20 марта и продлятся до 1 июня. Дата общегородского субботника станет известна позже.

Кстати, 10 марта на сайте госзакупок власти разместят заявку по озеленению гостевых маршрутов. Требования: крупномеры высотой 4-6 м, диаметр ствола — не менее 7 см. Новые деревья появятся в центре, где погибла растительность.

Напомним, ранее в мэрии заявляли, что планируют вырубить 1.5 тыс деревьев и высадить 3 тыс. Цена вопроса — 200 млн руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Рыбаки два дня ловили окуня и щуку на соревнованиях в Челябинской области
В Челябинске определились с датой весенних субботников
В Челябинске подрядчиков накажут за лед на тротуарах
Жительница Челябинской области, которая сфотографировалась в гробу, прославилась в Интернете
В городской больнице Миасса загорелся пищеблок
Футболист из Зауралья сбежал от жены по связанным простыням
Жители челябинского Академа пожаловались Котовой на плохую дорогу
Житель Челябинской области нашел чужие документы с поддельным удостоверением сотрудника полиции
«Пашем за 18 тысяч»: водители трамваев в Челябинске требуют вернуть МУП
Школьники пожаловались челябинскому губернатору : «Нас бьет учитель и заставляет работать»
Последователи Тарантино ищут в Челябинске девочку на главную роль
Известный челябинский журналист попал в серьезную аварию из-за неубранных дорог
В День кота челябинский ветврач назвал интернетовскую публику «древними египтянами»
В Челябинске трое детей оказались одни в горящей квартире
Под Копейском из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
В соцсетях Магнитогорска высмеяли хлеб с датой выпуска 31.02.20
В Магнитогорске стая собак кинулась на ребенка
Новые дорогие остановки в Челябинске превратились в уголки позора
Челябинцы массово жалуются: скользские тротуары испортили им выходные
Будут ли проверки в саунах Челябинска после трагедии в сауне Москвы, где погибли трое