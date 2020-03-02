В Челябинске определились с датой весенних субботников
В понедельник, 2 марта, в мэрии Челябинска рассказали, когда начнутся субботники. По словам начальника УЖКХ города Александра Астахова, субботники начнутся 20 марта и продлятся до 1 июня. Дата общегородского субботника станет известна позже.
Кстати, 10 марта на сайте госзакупок власти разместят заявку по озеленению гостевых маршрутов. Требования: крупномеры высотой 4-6 м, диаметр ствола — не менее 7 см. Новые деревья появятся в центре, где погибла растительность.
Напомним, ранее в мэрии заявляли, что планируют вырубить 1.5 тыс деревьев и высадить 3 тыс. Цена вопроса — 200 млн руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU