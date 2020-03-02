В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и простудой в Челябинске пошла на спад. На прошлой неделе прирост заболевших снизился на 16,5 %. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказали на аппаратном совещании в мэрии.
— Суммарно заболеваемость опустилась ниже эпидпорога. Тем не менее отмечается большой процент заболевших именно гриппом. Необходимо продолжать профилактические мероприятия всеми службами и ведомствами, — сообщила начальник горздрава Наталья Горлова.
По данным минздрава, в области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Выздоравливают и взрослые, и дети.
Кстати, в Челябинске из карантинного пункта по коронавирусу выписали четверых человек. Сейчас там остается еще 17 граждан Китая, все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU