В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ

2 Март 2020 2020-03-02T11:47:46+03:00

Чтобы не заболеть и не пополнить статистику, соблюдайте профилактику: чаще мойте руки с мылом, проветривайте комнату и ешьте витамины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Заболеваемость гриппом и простудой в Челябинске пошла на спад. На прошлой неделе прирост заболевших снизился на 16,5 %. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказали на аппаратном совещании в мэрии.

— Суммарно заболеваемость опустилась ниже эпидпорога. Тем не менее отмечается большой процент заболевших именно гриппом. Необходимо продолжать профилактические мероприятия всеми службами и ведомствами, — сообщила начальник горздрава Наталья Горлова.

По данным минздрава, в области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Выздоравливают и взрослые, и дети.

Кстати, в Челябинске из карантинного пункта по коронавирусу выписали четверых человек. Сейчас там остается еще 17 граждан Китая, все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU