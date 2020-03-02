2020-03-02T12:13:13+03:00
Общество

Война пельменей: производители из Челябинска пустили в ход черный пиар

Законность такой рекламы проверит Антимонопольная служба
Лидия ПЕСКОВА
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Пельмени вкусные, а реклама - с душком.Пельмени вкусные, а реклама - с душком.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Производитель пельменей из Челябинска может получить крупный штраф из-за того, что строит рекламу на чужих слоганах. Антимонопольная служба уже просила компанию поменять фразу на упаковке. Однако фабрика не торопится это делать.

В 2019 года компания-нарушитель начала продавать пельмени с такими фразами на упаковке: «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!». Это дискредитирует продукцию другого производителя, который выпускает пельмени с бульоном внутри.

— Фабрика использует репутационное заимствование: узнаваемость чужого бренда переносит на собственный товар. Фабрика заявляет о преимуществах своей продукции, которая содержит мясо, а не бульон. И такое сравнение является негативным, — замечают в пресс-службе Челябинского УФАС России.

В Антимонопольной службе считают, что такая реклама причиняет вред конкуренту, поэтому нарушает закон. Правда, производитель с этим не согласился и просит Арбитражный суд отменить решение УФАС. Антимонопольная служба еще раз рассмотрит дело в начале апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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