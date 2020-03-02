В Челябинске супермаркеты штрафуют за кучи снега на газонах

2 Март 2020 2020-03-02T12:11:54+03:00

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Подходы к сетевым супермаркетам Челябинска — испытание пешеходов на стрессоустойчивость. Попробуй добраться к дверям, не грохнувшись на гололеде нечищеного тротуара. Или — преодолеть снежный бруствер, скапливающийся у границы пешеходной дорожки и проезда для автомобилей!

В понедельник, 2 марта, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска заместитель главы по городской среде Александр Егоров заявил, что за неубранный снег у фасадов супермаркеты начали штрафовать. Такое в Челябинске впервые.

— Управление благоустройства города активно включилось в работу, сотрудники мониторят множество нарушений правил благоустройства, в том числе те, на которые раньше не обращали внимания. Мы проверили, как 35 крупных торговых центров убирают снег со своей территории. Выявлены навалы на газонах огромных куч снега. Выписаны штрафы по семи торговым центрам. Сейчас проверяем средние и мелкие розничные торговые сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU