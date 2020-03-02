В мэрии Челябинска назначен новый начальник правового управления

2 Март 2020 2020-03-02T12:27:47+03:00

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В мэрии Челябинска кадровые изменения — назначен руководитель правового управления. Им стала Елена Хасанова, ранее занимавшая пост замначальника этого управления. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов.

У Елены Хасановой юридическое образование. Два года она работала секретарем судебного заседания в Советском районном суде. А в 2011 году перешла в мэрию.

Напомним, пост руководителя управления стал вакантным, после того как Надежда Рыльская летом прошлого года пошла на повышение и стала заместителем главы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU