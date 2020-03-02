2020-03-02T12:55:58+03:00
Общество

В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах

Ларьков станет меньше, их вывески разработаны в едином стиле
Инна КУМЕЙКО
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На Кировке снесли павильон билетных касс.На Кировке снесли павильон билетных касс.Фото: Инна КУМЕЙКО
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На Кировке продолжается снос киосков. Демонтирован, например, павильон билетных касс у кинотеатра «Знамя». Закрыты многие киоски с шаурмой и кофе. Напомним, почти все ларьки на пешеходной улице работают незаконно.

— Планируем сократить число ларьков, чтобы не перекрывать прохода для людей. Часть ларьков уже убрали. Планируется обновить визуализацию: разработан дизайн вывесок в черных тонах. Так выполнена вывеска «Белого рынка», — говорит замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров. — Но резко облик Кировки не изменится.

Егоров анонсировал развитие пешеходных зон на связке Кировки и соседних улиц. Например, с ул. Карла Маркса.

— У горожан есть запрос на новые общественные пространства. Будем смотреть, где можно их расширить, — добавил Егоров.

Кстати, месяц назад Егоров призвал присылать ему пожелания по развитию городской среды. Пришло 360 посланий.

— Каждое письмо читаю сам, дабы глубоко погрузиться в проблематику. Многие присылают фото проблем и схемы предложений. За такую наглядность спасибо! Изучил почти половину. За неделю закончу с остальными, расскажу детали, — сообщил Егоров.

Весна! С Кировки убирают новогоднюю иллюминацию. Фото: Инна КУМЕЙКО

Весна! С Кировки убирают новогоднюю иллюминацию.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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