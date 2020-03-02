2020-03-02T13:31:59+03:00
Общество

В Челябинске откроется представительство РАН

Эксперты считают, что это предотвратит «утечку мозгов» из регионов
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В столице Южного Урала откроется региональное представительство Уральского отделения Российской академии наук. По словам губернатора Алексея Текслера, в области идет активное развитие научно-исследовательской среды. Руководство РАН отметило, что создание представительства «будет способствовать более эффективному использованию имеющегося научного потенциала региона для решения задач его социально-экономического развития».

— Необходимость базирования УРО РАН в области, прямо скажем, перезрела. Наступил момент, когда без такого представительства дальше нельзя, надо чем-то удержать мозги на родине (кроме грантов и квадратных метров), чтобы не происходила пресловутая утечка, — комментирует телеграм-канал «Челябушка». — Южный Урал в пятерке по научно-исследовательскому потенциалу в России. Исследовательская составляющая присутствует в каждом из 28 наших вузов. С открытием академического филиала и внедрением озвученных мер поддержки останется только пожелать готовых на риск инвесторов и храбрости для воплощения научных разработок.

Региональное представительство РАН планируется открыть на территории международного кампуса ЧелГУ. Сейчас проходит подготовка и оформление необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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