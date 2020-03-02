«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске
Мы уже в тройке лидеров. И должны там остаться, так как граффити — самый дешевый и легкий способ изменить город к лучшему. А еще — почувствовать, что мы сила. Ведь решение, где пройдет фестиваль, зависит только от нашей активности.
Фестиваль уличного искусства пройдет в трех регионах России, которые наберут больше всех голосов. Голосование идет на официальной странице фестиваля во Вконтакте. Отдать свой голос можно лишь раз, поэтому очень важно привлечь к голосованию новых участников.
Сейчас тройка лидеров выглядит так:
— Ставропольский край — 23,7% (81,6 тыс. голосов);
— Челябинская область — 23,4% (80,4 тыс. голосов);
— Республика Татарстан — 21,6% (74,3 тыс. голосов).
На пятки лидерам наступает Нижегородская область (71,5 тыс. голосов). Еще два региона далеко позади и вряд ли смогут выйти в лидеры всего за сутки.
Голосование закончится в два часа ночи 4 марта. Осталось продержаться чуть больше суток. Поэтому голосуйте! Мы можем добиться реальной победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU