«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске

2 Март 2020 2020-03-02T13:50:13+03:00

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Мы уже в тройке лидеров. И должны там остаться, так как граффити — самый дешевый и легкий способ изменить город к лучшему. А еще — почувствовать, что мы сила. Ведь решение, где пройдет фестиваль, зависит только от нашей активности.

Фестиваль уличного искусства пройдет в трех регионах России, которые наберут больше всех голосов. Голосование идет на официальной странице фестиваля во Вконтакте. Отдать свой голос можно лишь раз, поэтому очень важно привлечь к голосованию новых участников.

Сейчас тройка лидеров выглядит так:

— Ставропольский край — 23,7% (81,6 тыс. голосов);

— Челябинская область — 23,4% (80,4 тыс. голосов);

— Республика Татарстан — 21,6% (74,3 тыс. голосов).

На пятки лидерам наступает Нижегородская область (71,5 тыс. голосов). Еще два региона далеко позади и вряд ли смогут выйти в лидеры всего за сутки.

Голосование закончится в два часа ночи 4 марта. Осталось продержаться чуть больше суток. Поэтому голосуйте! Мы можем добиться реальной победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU