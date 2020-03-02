В поселки Южного Урала скоро проведут долгожданный газ

2 Март 2020 2020-03-02T14:33:52+03:00

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В текущем году в 51 поселении Челябинской области проложат 400 километров сетей, а также поменяют генеральную схему развития газификации региона на пять лет. Такие решения приняли по итогам переговоров министра энергетики России Александра Новака и главы Челябинской области Алексея Текслера, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Как говорится, докатились. Во многих селах есть интернет, но нет газа. Местами потребителям предлагают варианты подключения за десяток километров от дома. Проведенное голубое топливо в деревнях встречают не менее широкими гуляниями, чем Масленицу, — подмечают авторы «Челябушки». — Если тандему министра и губернатора удастся сдвинуть дело с мертвой точки, то на смену перманентному застою в сфере газоснабжения придет поступательное движение вперед.

На газификацию региона в 2020-2023 гг. потратят три миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU