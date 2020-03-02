2020-03-02T14:50:33+03:00
Общество

В Челябинске из-за птичьего гриппа уничтожили 12 тысяч кур

Мы узнали, какие меры будет предпринимать птицефабрика
Ангелина ЗАКИРОВА
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Зараженные птицы пошли на убойЗараженные птицы пошли на убойФото: Алексей БУЛАТОВ
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На «Челябинской птицефабрике» ликвидировали вспышку птичьего гриппа. От инфекции удалось избавиться, уничтожив 12 тысяч зараженных куриц.

— На птицефабрике уничтожили один птичник с больными курицами, остальных фабрика будет прививать, — рассказала пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Челябинской области Наталья Твердохлебова.

В ведомстве напомнили, что вирус был низкопатогенный, поэтому другие птицы не заразились.

— Это как простуда у людей, — отметили в минсельхозе.

Мы узнали, чем опасно мясо зараженной птицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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