В Челябинске из-за птичьего гриппа уничтожили 12 тысяч кур
На «Челябинской птицефабрике» ликвидировали вспышку птичьего гриппа. От инфекции удалось избавиться, уничтожив 12 тысяч зараженных куриц.
— На птицефабрике уничтожили один птичник с больными курицами, остальных фабрика будет прививать, — рассказала пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Челябинской области Наталья Твердохлебова.
В ведомстве напомнили, что вирус был низкопатогенный, поэтому другие птицы не заразились.
— Это как простуда у людей, — отметили в минсельхозе.
Мы узнали, чем опасно мясо зараженной птицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU