Две птички на ветвях сакуры: в Челябинске художник расписывает будку в поддержку фестиваля граффити
До окончания голосования по месту проведения масштабного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — меньше двух суток. В интерактивном голосовании Челябинск сейчас на втором месте, после Ставрополя. От лидера нас отделяет совсем немного...
Чтобы не потерять темпа, челябинцам нужно проголосовать до 02.00 4 марта здесь.
Фестиваль в 2020 году пройдет в городах, занявших первое — третье место.
В знак поддержки большого события челябинская Ассоциация художников «Граффити России» в эти часы расписывает стену электроподстанции на Алом поле.
— Это будет картинка в ярких весенних тонах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск граффитист Дмитрий Кольцо. — Хочется сделать город сочнее и призвать людей голосовать за праздник в нашем городе.
В эти минуты стену трансформаторной подстанции расписывает художник Даниил.
— Я нарисую двух милых птичек, сидящих на ветвях цветущей сакуры. Гамма: синий, нежно-розовый, оранжевый, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск уличный художник.
Читайте также:
Алексей Текслер выступил за фестиваль граффити в Челябинске (подробнее).
Глава Челябинска призывает проголосовать за фестиваль граффити (подробнее).
«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU