Две птички на ветвях сакуры: в Челябинске художник расписывает будку в поддержку фестиваля граффити

2 Март 2020 2020-03-02T14:59:25+03:00

На стене трансформаторной будки "поселятся" две птички. Фото: Инна КУМЕЙКО

Весенняя картинка появится на Алом поле уже завтра

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До окончания голосования по месту проведения масштабного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — меньше двух суток. В интерактивном голосовании Челябинск сейчас на втором месте, после Ставрополя. От лидера нас отделяет совсем немного...

Чтобы не потерять темпа, челябинцам нужно проголосовать до 02.00 4 марта здесь.

Фестиваль в 2020 году пройдет в городах, занявших первое — третье место.

В знак поддержки большого события челябинская Ассоциация художников «Граффити России» в эти часы расписывает стену электроподстанции на Алом поле.

— Это будет картинка в ярких весенних тонах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск граффитист Дмитрий Кольцо. — Хочется сделать город сочнее и призвать людей голосовать за праздник в нашем городе.

В эти минуты стену трансформаторной подстанции расписывает художник Даниил.

— Я нарисую двух милых птичек, сидящих на ветвях цветущей сакуры. Гамма: синий, нежно-розовый, оранжевый, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск уличный художник.

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ИСТОЧНИК KP.RU