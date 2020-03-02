2020-03-02T17:02:48+03:00
Общество

ВТБ запускает короткий номер контакт-центра

У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1000
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ запускает короткий номер для быстрой связи со своим контакт-центром. У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1000. Сервис доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром.

Позвонив по короткому номеру 1000, клиенты смогут получить консультации по любым возникающим финансовым вопросам, в том числе по оформлению банковских услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8 (800) 100 24 24. Кроме того, клиенты могут оставить письменное обращение на сайте ВТБ.

Данный короткий номер предназначен для звонков клиентов в контакт-центр. С этого номера не будут поступать звонки и CMC-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует быть внимательными для обеспечения своей финансовой безопасности.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания – вице-президент ВТБ, отметила: «Мы стремимся сделать для клиентов простыми и комфортными инструменты и каналы коммуникации. Новый короткий номер 1000 легко запомнить и использовать на цифровой клавиатуре телефона. Его появление является очередным шагом в развитии удобных сервисов общения с целевой аудиторией».

Всего за 2019 год контакт-центр ВТБ принял более 29 млн звонков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра
Экспедиция на север и День рождения в Париже: челябинцев приглашают рассказать о своих приключениях
Весна пришла! В Челябинске на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию
Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем
В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак
Две птички на ветвях сакуры: в Челябинске художник расписывает будку в поддержку фестиваля граффити
В Челябинске из-за птичьего гриппа уничтожили 12 тысяч кур
Подъезд дома в Челябинске заволокло горячим паром из-за взрыва бойлера
В поселки Южного Урала скоро проведут долгожданный газ
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске
Пассажиров челябинского аэропорта вновь встречают полураздетые женщины
В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек
В Челябинске откроется представительство РАН
В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах
В мэрии Челябинска назначен новый начальник правового управления
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
Война пельменей: производители из Челябинска пустили в ход черный пиар
В Челябинске супермаркеты штрафуют за кучи снега на газонах
В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз