2020-03-02T15:42:12+03:00
Общество

Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем

Ангелина ЗАКИРОВА
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Константин Нациевский должен был отвечать за пляжиКонстантин Нациевский должен был отвечать за пляжиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывший депутат челябинской гордумы, представляющие партию КПРФ, Константин Нациевский уволен с поста директора МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». В этой должности он продержался всего две недели после назначения. Глава города Наталья Котова сообщила, что он самостоятельно покинул пост.

— Человек решил, что ему это не нужно, — прокомментировала она.

Замену чиновнику пока не нашли.

— Думаю, в миллионном городе мы найдём того, кто сделает современные пляжи и организует эту услугу, — рассказала Наталья Котова.

Сам Константин Нациевский от комментариев отказался.

МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» создали в этом году, чтобы обеспечивать безопасность на воде. Учреждение занималось организацией работы матросов-спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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