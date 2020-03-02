Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем
Бывший депутат челябинской гордумы, представляющие партию КПРФ, Константин Нациевский уволен с поста директора МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». В этой должности он продержался всего две недели после назначения. Глава города Наталья Котова сообщила, что он самостоятельно покинул пост.
— Человек решил, что ему это не нужно, — прокомментировала она.
Замену чиновнику пока не нашли.
— Думаю, в миллионном городе мы найдём того, кто сделает современные пляжи и организует эту услугу, — рассказала Наталья Котова.
Сам Константин Нациевский от комментариев отказался.
МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» создали в этом году, чтобы обеспечивать безопасность на воде. Учреждение занималось организацией работы матросов-спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU