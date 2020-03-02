Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем

2 Март 2020 2020-03-02T15:42:12+03:00

Константин Нациевский должен был отвечать за пляжи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Бывший депутат челябинской гордумы, представляющие партию КПРФ, Константин Нациевский уволен с поста директора МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». В этой должности он продержался всего две недели после назначения. Глава города Наталья Котова сообщила, что он самостоятельно покинул пост.

— Человек решил, что ему это не нужно, — прокомментировала она.

Замену чиновнику пока не нашли.

— Думаю, в миллионном городе мы найдём того, кто сделает современные пляжи и организует эту услугу, — рассказала Наталья Котова.

Сам Константин Нациевский от комментариев отказался.

МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» создали в этом году, чтобы обеспечивать безопасность на воде. Учреждение занималось организацией работы матросов-спасателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU