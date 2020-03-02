2020-03-02T15:16:56+03:00
Общество

В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак

В областном перинатальном центре пакет документов вручат в день выписки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В перинатальном центре Челябинска можно оформить документы на малыша и зарегистрировать брак его родителей.В перинатальном центре Челябинска можно оформить документы на малыша и зарегистрировать брак его родителей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, в областном перинатальном центре по ул. Воровского, 70 открывается кабинет Государственного Комитета по делам ЗАГС. Задача его сотрудника — принимать документы на оформление свидетельства о рождении, подготовить справки для оформления пособий.

Новенький документ и справки, как подчеркивают в ГК по делам ЗАГС, смогут получить в день выписки.

Кроме того, в стенах перинатального центра с завтрашнего дня можно будет оформить документы по установлению отцовства и заключения брака, если родители в браке не состоят.

Читайте так же:

В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем
В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак
Две птички на ветвях сакуры: в Челябинске художник расписывает будку в поддержку фестиваля граффити
В Челябинске из-за птичьего гриппа уничтожили 12 тысяч кур
Подъезд дома в Челябинске заволокло горячим паром из-за взрыва бойлера
В поселки Южного Урала скоро проведут долгожданный газ
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске
Пассажиров челябинского аэропорта вновь встречают полураздетые женщины
В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек
В Челябинске откроется представительство РАН
В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах
В мэрии Челябинска назначен новый начальник правового управления
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
Война пельменей: производители из Челябинска пустили в ход черный пиар
В Челябинске супермаркеты штрафуют за кучи снега на газонах
В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз