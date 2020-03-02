В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак

2 Март 2020 2020-03-02T15:16:56+03:00

В перинатальном центре Челябинска можно оформить документы на малыша и зарегистрировать брак его родителей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В областном перинатальном центре пакет документов вручат в день выписки

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Во вторник, 3 марта, в областном перинатальном центре по ул. Воровского, 70 открывается кабинет Государственного Комитета по делам ЗАГС. Задача его сотрудника — принимать документы на оформление свидетельства о рождении, подготовить справки для оформления пособий.

Новенький документ и справки, как подчеркивают в ГК по делам ЗАГС, смогут получить в день выписки.

Кроме того, в стенах перинатального центра с завтрашнего дня можно будет оформить документы по установлению отцовства и заключения брака, если родители в браке не состоят.

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ИСТОЧНИК KP.RU