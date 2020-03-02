В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак
Во вторник, 3 марта, в областном перинатальном центре по ул. Воровского, 70 открывается кабинет Государственного Комитета по делам ЗАГС. Задача его сотрудника — принимать документы на оформление свидетельства о рождении, подготовить справки для оформления пособий.
Новенький документ и справки, как подчеркивают в ГК по делам ЗАГС, смогут получить в день выписки.
Кроме того, в стенах перинатального центра с завтрашнего дня можно будет оформить документы по установлению отцовства и заключения брака, если родители в браке не состоят.
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ИСТОЧНИК KP.RU