Весна пришла! В Челябинске на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию

2 Март 2020 2020-03-02T15:39:29+03:00

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В первый день рабочей недели марта на Кировке начался демонтаж новогодней иллюминации. Дуги с гирляндами снимают с помощью автолестницы.

К слову, на Кировке уже началось обновление. Демонтируются разномастные ларьки с шаурмой, сосисками кофе. Сломана будка билетных касс у кинотеатра «Знамя».

По словам заместителя главы города по городской среде Александра Егорова, торговых павильонов на Кировке станет меньше. Уцелевшие будут выполнены в едином дизайн-коде.

Косметический ремонт улицы назначен на весну: мэрия планирует высадить дополнительные деревья.

А если на Кировке вырубят наконец чудовищно-громкую музыку и рекламу «Стрит-радио», горожане скажут мэрии огромное спасибо. Звук из колонок, закрепленных на фонарных столбах, миксуется с музыкой, которая несется от каждого бара и кафе. Адская какофония мешает нормальному отдыху.

Несколько лет горожане требуют отменить звуковую рекламу, но пока проигрывают в битве.

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ИСТОЧНИК KP.RU