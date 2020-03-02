Экспедиция на север и День рождения в Париже: челябинцев приглашают рассказать о своих приключениях
Центр межкультурных коммуникаций челябинской Публички запустил новый проект — клуб путешественников «БезВиз». Горожанам предлагают поделиться опытом: как спланировать поездку в ту или иную страну, где арендовать жилье, что посмотреть, какие деликатесы попробовать и многое другое.
В клубе уже прошло несколько встреч, на которых спикеры рассказали об уроках танго в Буэнос-Айрес, заработках в тату-салонах Польши, экспедиции на Северный полюс, как отметить День рождения в Париже и многом другом.
На недавней встрече корреспондент КП-Челябинск Ирина Фадюшина и провела виртуальную экскурсию по Мексике. Она рассказала, как живут потомки индейцев Майя, об игуанах, которые сидят на каждом углу, как бродячие кошки и почему не стоит брать машины на прокат.
Журналист КП-Челябинск рассказала о своей поездке в Мексику. Фото: Эдуард Фадюшин
— Такое ощущение, будто люди только и ждали площадку, на которой можно выговориться! В начале вечера народ медленно разогревается, а в конце спикера с трудом отпускают. По ходу рассказа вопросов становится только больше, потому что вскрывается очень много интересных деталей, — рассказывает один из создателей общества путешественников, заведующий Центра межкультурных коммуникаций Рифат Абдрашитов.
Если вы ищите, куда поехать в следующий отпуск, не были за границей и не знаете с чего начать или просто хотите узнать о жизни разных народов из первых уст, — приходите в Центр межкультурных коммуникаций по вторникам в 18:00. Встречи проходят по адресу: улица Цвиллинга, 61 (вход через библиотеку башкирской и татарской литературы). Вся информация и контакты организаторов — в группе во «ВКонтакте».
Кстати, там же есть абонемент литературы на иностранных языках: книги для начинающих, произведения зарубежных классиков на языке оригинала и даже самоучители.
В рамках грядущих саммитов БРИКС и ШОС создатели клуба планируют устроить серию мини фестивалей, на которых можно познакомиться с культурой Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран-участниц.
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