Экспедиция на север и День рождения в Париже: челябинцев приглашают рассказать о своих приключениях

2 Март 2020 2020-03-02T16:09:29+03:00

Челябинцы могут рассказать о своих путешествиях и послушать истории других Фото: Олег ЗОЛОТО

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Центр межкультурных коммуникаций челябинской Публички запустил новый проект — клуб путешественников «БезВиз». Горожанам предлагают поделиться опытом: как спланировать поездку в ту или иную страну, где арендовать жилье, что посмотреть, какие деликатесы попробовать и многое другое.

В клубе уже прошло несколько встреч, на которых спикеры рассказали об уроках танго в Буэнос-Айрес, заработках в тату-салонах Польши, экспедиции на Северный полюс, как отметить День рождения в Париже и многом другом.

На недавней встрече корреспондент КП-Челябинск Ирина Фадюшина и провела виртуальную экскурсию по Мексике. Она рассказала, как живут потомки индейцев Майя, об игуанах, которые сидят на каждом углу, как бродячие кошки и почему не стоит брать машины на прокат.

Журналист КП-Челябинск рассказала о своей поездке в Мексику. Фото: Эдуард Фадюшин

— Такое ощущение, будто люди только и ждали площадку, на которой можно выговориться! В начале вечера народ медленно разогревается, а в конце спикера с трудом отпускают. По ходу рассказа вопросов становится только больше, потому что вскрывается очень много интересных деталей, — рассказывает один из создателей общества путешественников, заведующий Центра межкультурных коммуникаций Рифат Абдрашитов.

Если вы ищите, куда поехать в следующий отпуск, не были за границей и не знаете с чего начать или просто хотите узнать о жизни разных народов из первых уст, — приходите в Центр межкультурных коммуникаций по вторникам в 18:00. Встречи проходят по адресу: улица Цвиллинга, 61 (вход через библиотеку башкирской и татарской литературы). Вся информация и контакты организаторов — в группе во «ВКонтакте».

Кстати, там же есть абонемент литературы на иностранных языках: книги для начинающих, произведения зарубежных классиков на языке оригинала и даже самоучители.

В рамках грядущих саммитов БРИКС и ШОС создатели клуба планируют устроить серию мини фестивалей, на которых можно познакомиться с культурой Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран-участниц.

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