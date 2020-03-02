Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину

2 Март 2020 2020-03-02T17:50:20+03:00

Мужчина вышел во двор в парике Фото: кадр с видео

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Во дворе дома №66 на улице Агалакова неизвестный поджог иномарку. Видео с камеры домофона появилось на зарытой странице в Instagram «no_kriminal».

— В Челябинске началось «Весенние обострение». Мужчина, ряженный в женский парик, вместо чучела поджог машину, — написал автор поста.

На записи видно, как мужчина кинул в окно авто зажигательную смесь. Судя по всему, хозяин машины забыл закрыть окно, чем облегчил задачу недоброжелателю.

— В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о поджоге. Было возбужденно уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия, по задержанию подозреваемого, — рассказала пресс-секретарь полиции города Марина Талипова.

Поджог машины в Челябинске.Видео: no_kriminal/instagram.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU