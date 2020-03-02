Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину
Во дворе дома №66 на улице Агалакова неизвестный поджог иномарку. Видео с камеры домофона появилось на зарытой странице в Instagram «no_kriminal».
— В Челябинске началось «Весенние обострение». Мужчина, ряженный в женский парик, вместо чучела поджог машину, — написал автор поста.
На записи видно, как мужчина кинул в окно авто зажигательную смесь. Судя по всему, хозяин машины забыл закрыть окно, чем облегчил задачу недоброжелателю.
— В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о поджоге. Было возбужденно уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия, по задержанию подозреваемого, — рассказала пресс-секретарь полиции города Марина Талипова.
Поджог машины в Челябинске.Видео: no_kriminal/instagram.com.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU