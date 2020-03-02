2020-03-02T17:50:20+03:00
Происшествия

Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину

Преступление попало на видео
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Мужчина вышел во двор в парикеМужчина вышел во двор в парикеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Во дворе дома №66 на улице Агалакова неизвестный поджог иномарку. Видео с камеры домофона появилось на зарытой странице в Instagram «no_kriminal».

— В Челябинске началось «Весенние обострение». Мужчина, ряженный в женский парик, вместо чучела поджог машину, — написал автор поста.

На записи видно, как мужчина кинул в окно авто зажигательную смесь. Судя по всему, хозяин машины забыл закрыть окно, чем облегчил задачу недоброжелателю.

— В отдел полиции Ленинского района поступило заявление о поджоге. Было возбужденно уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия, по задержанию подозреваемого, — рассказала пресс-секретарь полиции города Марина Талипова.

Поджог машины в Челябинске.Видео: no_kriminal/instagram.com.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо чучела: в Челябинске ряженый поджег машину
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра
Экспедиция на север и День рождения в Париже: челябинцев приглашают рассказать о своих приключениях
Весна пришла! В Челябинске на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию
Главный коммунист Челябинска передумал работать спасателем
В Челябинске в роддоме можно зарегистрировать новорожденного и брак
Две птички на ветвях сакуры: в Челябинске художник расписывает будку в поддержку фестиваля граффити
В Челябинске из-за птичьего гриппа уничтожили 12 тысяч кур
Подъезд дома в Челябинске заволокло горячим паром из-за взрыва бойлера
В поселки Южного Урала скоро проведут долгожданный газ
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
«День простоять и ночь продержаться»: спасаем фестиваль больших граффити в Челябинске
Пассажиров челябинского аэропорта вновь встречают полураздетые женщины
В Челябинской области бум двойняшек и тройняшек
В Челябинске откроется представительство РАН
В Челябинске на Кировке вывески ларьков оформят в черных тонах
В мэрии Челябинска назначен новый начальник правового управления
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
Война пельменей: производители из Челябинска пустили в ход черный пиар
В Челябинске супермаркеты штрафуют за кучи снега на газонах
В Челябинске снизился прирост заболевших гриппом и ОРВИ
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз