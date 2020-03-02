На стройке в челябинском Академе обрушились перекрытия
Все против многоэтажек: на строящемся 25-этажном доме в челябинском микрорайоне «Академ Riverside» обрушилась часть перекрытий. Момент происшествия попал на камеры компании-застройщика.
На кадрах можно заметить настоящую дыру от провалившегося вниз бетона. По информации от строителей во время обрушения никто из работников не пострадал. Сейчас трансляцию остановил застройщик «Магнитострой». Вместо нее — заставка с еще целыми перекрытиями.
Для жителей Академа, впрочем, это не единственная беда. Так, на минувших выходных инициативная группа граждан записала обращение для Натальи Котовой, где они попросили доделать дорогу-долгострой на улице Наркома Малышева.
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ИСТОЧНИК KP.RU