Дороги в школы Челябинска признали очень опасными

2 Март 2020 2020-03-02T18:48:41+03:00

Чтобы попасть в школу в соседнем Ньютоне, детям Паркового-2 приходится ежедневно идти через лес. Фото: пресс-служба СК «Легион»

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Общественники бьют тревогу: школьные маршруты на Южном Урале оказались небезопасными. Как рассказали в организации «Народный фронт», особенно плохо дела обстоят в Челябинске.

В рамках акции «Дорога в школу» общественники проверяли, как выглядят ежедневные походы детей к образовательным учреждениям. В Челябинске более десятка участков, которые могут быть опасны для учеников. Так, у многих центров допобразования нет фонарей, а жители Паркового-2 и вовсе вынуждены вести своих детей в школу соседнего района через лес.

Общественники уже несколько раз обращались к чиновникам, но безрезультатно — депутаты не признавали проблемы. Теперь организация намерена обратиться с жалобой к губернатору Алексею Текслеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU