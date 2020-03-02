Дороги в школы Челябинска признали очень опасными
Общественники бьют тревогу: школьные маршруты на Южном Урале оказались небезопасными. Как рассказали в организации «Народный фронт», особенно плохо дела обстоят в Челябинске.
В рамках акции «Дорога в школу» общественники проверяли, как выглядят ежедневные походы детей к образовательным учреждениям. В Челябинске более десятка участков, которые могут быть опасны для учеников. Так, у многих центров допобразования нет фонарей, а жители Паркового-2 и вовсе вынуждены вести своих детей в школу соседнего района через лес.
Общественники уже несколько раз обращались к чиновникам, но безрезультатно — депутаты не признавали проблемы. Теперь организация намерена обратиться с жалобой к губернатору Алексею Текслеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU