В Челябинске возобновят забытые проекты благоустройства

2 Март 2020 2020-03-02T19:16:16+03:00

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Строили, строили и наконец построили: в Челябинске вновь объявили аукцион по благоустройству сквера по улице Володарского. На объект не могли найти подрядчика почти полгода.

Изначально работы в сквере должны были закончить еще осенью 2019 года, но в итоге новые торги объявили только сейчас. В аукционе на сайте госсзакупок указано, что на Володарского появятся малые архитектурные формы, новые урны и скамейки. Всего на это планируют чуть больше 2 миллионов рублей.

До этого в сквере успели установить освещение, а также обновить асфальт, однако даже здесь все проходило не гладко. Покрытие укладывали зимой. Новому же подрядчику предстоит закончить работу до 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU