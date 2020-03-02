Антимонопольщикам пожаловались на контракт по светофорам в Челябинске

2 Март 2020 2020-03-02T19:30:56+03:00

Всего на светофоры потратят больше 19 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Типичный челябинский контракт: в антимонопольную службу поступили жалобы на установку светофоров в столице Южного Урала. Причина банальная — пробелы в документации.

Как рассказали в УФАС, обе жалобы подал один из конкурентов победителя контракта. По мнению подрядчика, в контракте даже не указано количество светофоров, которые нужно установить. Кроме того, по документации даже непонятно, где они будут стоять. При этом, аукцион все равно был разыгран.

Сейчас итоги торгов на 19 с половиной миллионов рублей заморожены. Жалобы рассмотрят уже 4 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU